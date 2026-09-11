Santurtzi
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Santurtziko gaztea bi ordu geroago eraman zuten ospitalera, eta ez zuten jakinarazi taser batekin atxiki zutela

Hala jasotzen du Osasun Sailak aurkeztutako kronologiak. Familiak salatu duenez, agenteek hasieratik jakinarazi izan balute taser-pistola bat erabili zutela hura mendean hartzeko, bestela artatuko zuketen.

Bortizkeria polizialaren aurkako protesta egin dute ehunka lagunek Santurtzin, Ezkerraldeko eragileek deituta
Santurtzin hildako gaztearentzat justizia eskatzeko manifestazioaren artxiboko irudia. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Santurtziko Udaltzaingoak atxilotu ostean hil zen Ander S.T. 29 urteko santurtziarra ez zuten ospitalera eraman Larrialdietara deitu eta bi ordu igaro arte, Eusko Legebiltzarrean Osasun Sailak EH Bilduren galderei erantzunez aurkeztutako kronologiaren arabera. Ospitaleratu eta bi egunera hil zen gaztea, ospitalean bertan. 

Gainera, txostenak jasotzen duenez, medikuek ez zuten jakinarazi taser batekin atxiki zutela, eta horrek, gaztearen familiaren iritziz, behar bezala artatzea atzeratu zuen. 

Iragarkia
18:00 - 20:00

Larrialdietarako deien kronologia

Osasun Sailak zehaztutako kontaketaren arabera, ekainaren 22an, 16:07an, Santurtziko Udaltzaingoak anbulantzia bat eskatu zion SOS Deiaki, gazteak arazo psikiatrikoak zituelakoan. Lehen balorazio bat egin ondoren, baztertu egin zen anbulantzia bidaltzea, gaztea lasai zegoelako eta besoetan eta hanketan urradurak baino ez zituelako. Agenteei adierazi zieten beraiek eraman behar zutela sendaketak egitera.

Okerrera egin ostean, Gurutzetako Ospitalera eraman zuten azkenean

40 minutu geroago, ertzainek berriro deitu zuten, ohartaraziz gaztea erdi konorterik gabe eta arnasa etenda zegoela. Handik 10 minutura, oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia bat iritsi zen, eta, okerrera egin zuela egiaztatu ondoren, ZIU mugikor bat eskatu zuten, eta 10 minutu behar izan zituen iristeko (17:27). Gaztea egonkortu egin zuten, eta 18:00etan iritsi zen Gurutzetako Ospitalera, lehen alerta eman eta ia bi ordura. Bi egun geroago hil zen.

Taser pistolari buruzko informaziorik ez

Biktimaren familiak salatu duenez, hasiera batean ez zitzaien medikuei jakinarazi gazteak taser-pistola baten deskarga jaso zuela, Santurtziko Segurtasuneko zinegotziak geroago aitortu zuen bezala. Familiak salatu duenez, hasieratik jakinarazi izan balute agenteek taser-pistola bat erabili zutela, bestela artatuko zuketen.

Mobilizazioa Santurtzin

Txostena aurkeztearekin batera, Justizia Anderrentzat plataformak manifestazioa deitu du ostiral honetarako, 18:00etan, Santurtzin, Mamariga auzoko Vallejo plazatik abiatuta, gaztearen auzia argitu dezatela eskatzeko. 

Ehunka lagunek justizia eskatu dute Ander Santurtzin hil delako
Santurtzi Delituak Manifestazioak Eusko Jaurlaritza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Miren Elgarresta, Emakundeko zuzendaria: “Zenbat eta sentsibilizazio lan handiagoa egin, orduan eta kasu gehiago azaleratzen dira sexu askatasunaren kontrako delituei lotuta"

Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak gaur Euskadi Irratian azaldu duenez, genero-indarkeriagatik edo sexu-askatasunaren aurkako delituengatik Euskadin jarritako salaketen kopuruak goranzko joera du. Horren hitzetan, igoera hori, neurri batean, sentsibilizazio-lanaren eta biktimen eskura baliabide eta zerbitzu gehiago jartzearen ondorio da, babes handiagoa ematen baitiete eta salaketa jartzera bultzatzen baitituzte.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X