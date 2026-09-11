Ander S.T., el joven de 29 años de Santurtzi, que murió dos días después de haber sido reducido por la Policía Municipal de Santurtzi con una pistola táser, no fue trasladado al hospital hasta dos horas después de la primera llamada a Emergencias, según la cronología de los hechos presentada por el Departamento de Salud en el Parlamento Vasco a preguntas de EH Bildu.

Además, el informe recoge que no se notificó que el joven había sido reducido con un táser lo que, en opinión de la familia del joven, provocó una actuación médica tardía.