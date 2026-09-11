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El joven de Santurtzi fue trasladado al hospital dos horas después, y no se notificó que estaba herido por un táser

Así lo recoge la cronología de los hechos presentada por el Departamento vasco de Salud. La familia denuncia que, de haberse comunicado desde un principio que el joven había sido reducido por la Policía Municipal con una pistola táser, la respuesta médica hubiera sido más ágil y eficaz.
Bortizkeria polizialaren aurkako protesta egin dute ehunka lagunek Santurtzin, Ezkerraldeko eragileek deituta
Imagen de archivo de una manifestación para reclamar justicia para el joven fallecido en Santurtzi. Foto: EFE

EITB

Última actualización

Ander S.T., el joven de 29 años de Santurtzi, que murió dos días después de haber sido reducido por la Policía Municipal de Santurtzi con una pistola táser, no fue trasladado al hospital hasta dos horas después de la primera llamada a Emergencias, según la cronología de los hechos presentada por el Departamento de Salud en el Parlamento Vasco a preguntas de EH Bildu.

Además, el informe recoge que no se notificó que el joven había sido reducido con un táser lo que, en opinión de la familia del joven, provocó una actuación médica tardía.

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Cronología de las llamadas a emergencias

Según el relato detallado por el Departamento de Salud, el 22 de junio a las 16:07 horas, la Policía Municipal solicitó a SOS Deiak una ambulancia para un traslado psiquiátrico por alteración del comportamiento. Tras una valoración, se descartó el envío del recurso sanitario al considerar que el joven estaba calmado y solo presentaba laceraciones en brazos y piernas, indicando a los agentes que realizaran ellos mismos el traslado para las curas.

Empeoramiento y llegada al Hospital de Cruces

Cuarenta minutos después, los agentes volvieron a llamar advirtiendo de que el joven estaba semiinconsciente y con la respiración entrecortada. A los diez minutos llegó una ambulancia de soporte vital básico y, tras constatar el empeoramiento, solicitó una UVI móvil que tardó otros diez minutos en llegar (17:27 horas). El joven fue estabilizado y llegó al Hospital de Cruces a las 18:00 horas, casi dos horas después de la primera alerta. Falleció dos días más tarde.

Falta de información inicial sobre el táser

La familia de la víctima ha denunciado que, en un primer momento, no se informó a los sanitarios de que el joven había recibido el impacto de una pistola táser, un hecho que posteriormente reconoció el concejal de Seguridad de Santurtzi. La familia mantiene que, de haberse comunicado este hecho desde el principio, los protocolos de actuación habrían cambiado, agilizando su traslado y mejorando la respuesta.

Movilización ciudadana en Santurtzi

Coincidiendo con la presentación de este informe, la plataforma Justizia Anderrentzat ha convocado una manifestación para este viernes a las 18:00 horas en el municipio. La movilización partirá desde la plaza Vallejo del barrio santurtziarra de Mamariga para exigir el esclarecimiento de los hechos.

Cientos de personas reclaman justicia por la muerte de Ander en Santurtzi
Santurtzi Delitos Manifestaciones Gobierno Vasco Sociedad

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