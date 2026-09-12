SUCESO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Hallado en Viana el cadáver de un hombre de 83 años desaparecido en Logroño

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Pamplona, donde se le practicará la autopsia.
Un agente de Policía Nacional en las inmediaciones del río Ebro.
Un agente de la Policía en las inmediaciones del río Ebro. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Logroñon desagertutako 83 urteko gizon baten gorpua aurkitu dute Vianan

EITB

Última actualización

Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GEO) de la Policía Nacional han localizado este sábado en el río Ebro, en el término municipal de Viana (Navarra), el cadáver de un hombre de 83 años desaparecido el pasado día 5, en Logroño, donde residía, según ha informado la Delegación del Gobierno español en La Rioja.

Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Pamplona, donde se le practicará la autopsia.

El Juzgado de Estella tramitará las diligencias correspondientes, al localizarse el cadáver en La Rioja y Navarra. 

Viana Navarra Personas Desaparecidas Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X