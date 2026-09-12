Hallado en Viana el cadáver de un hombre de 83 años desaparecido en Logroño

Agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GEO) de la Policía Nacional han localizado este sábado en el río Ebro, en el término municipal de Viana (Navarra), el cadáver de un hombre de 83 años desaparecido el pasado día 5, en Logroño, donde residía, según ha informado la Delegación del Gobierno español en La Rioja.

Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Pamplona, donde se le practicará la autopsia.



El Juzgado de Estella tramitará las diligencias correspondientes, al localizarse el cadáver en La Rioja y Navarra.