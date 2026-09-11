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Identificados tres menores por lanzar botellas contra la Ertzaintza durante las fiestas de Plentzia

Los jóvenes, de 16 y 17 años, atacaron a dos patrullas entre insultos e increpaciones durante la madrugada del 29 de agosto.

Agencias | EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha identificado a tres menores de 16 y 17 años por lanzar botellas contra dos patrullas del cuerpo durante las fiestas de Plentzia (Bizkaia), en la madrugada del pasado 29 de agosto.

Según ha informado este viernes el Departamento vasco de Seguridad, los incidentes se produjeron cuando los agentes realizaban labores preventivas en el municipio. En el primero de ellos, una patrulla uniformada recibió el impacto de dos botellas al pasar por la pasarela de acceso a un ascensor público.

Dos ataques en pocos minutos

Varios jóvenes lanzaron las botellas mientras insultaban a los agentes, que no pudieron identificar a los autores porque se escondieron entre la multitud.

Poco después, otra patrulla, esta vez de paisano, fue atacada con el lanzamiento de otras dos botellas. Un grupo de jóvenes insultó e increpó a los agentes, que tuvieron que refugiarse en el vehículo policial para evitar la agresión.

La investigación posterior ha permitido identificar a tres menores: uno de 16 años y otros dos de 17. Los tres tendrán que comparecer ante la Fiscalía de Menores cuando sean citados.

Ertzaintza Plentzia Fiestas Sociedad

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