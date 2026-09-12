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54 urteko motorzale bat hil da Gasteizen izandako istripu batean

Istripua AP-1etik N-622ra doan zatian gertatu da, Arabako hiriburuan. Larrialdi-zerbitzuak biktima suspertzen saiatu dira, baina ez dute lortu.
(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 16/6/2025

EITB

Azken eguneratzea

54 urteko gizonezko bat hil da larunbat honetan, 12:40an, Gasteizen, AP-1etik N-622ra doan zatian izandako motozikleta istripu batean, Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.

Bertaratutako larrialdi-zerbitzuek, abisua jaso ondoren, larriki zaurituta zegoen gizona suspertzen saiatu dira. Azkenean, ezin izan dute ezer egin, eta biktima hil dela baieztatu dute.

Ertzaintzaren Arabako Trafiko Unitatea istripuaren arrazoiak ikertzen ari da.

Araba Trafiko Istripuak Gizartea

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