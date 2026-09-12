NAFARROA
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Zarrakazteluko baso sutea eragindakoa ote den ikertzen ari dira

Garrak atzo piztu ziren Corral Nuevo inguruan, eta gaur arratsaldean egonkortu dituzte. Eremuan ez zegoen nekazaritza lanik, eta hala, Foruzaingoak susmoa du nahita piztutakoa izan zela. 

Suhiltzaileak lanean, Zarrakaztelun.

Nafarroako suhiltzaileak, Zarrakaztelun. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Atzo Zarrakaztelun (Nafarroa), Corral Nuevo parajean, piztutako baso sutea nahita piztu ote zuten ikertzen ari da Foruzaingoa, polizi -iturriek baieztatu dutenez.

Foruzaingoaren arabera, ikerketa hastapenetan dago, eta oraindik argitzeke dago zerk eragin zuen, "baina, dirudienez, ez zen berez piztu". Agenteek hainbat zantzu susmagarri atzeman dituzte, besteak beste, eremuan ez zegoen nekazaritza lanik. 

"Badirudi nahita eragindakoa izan daitekeela, baina ikertzen ari gara", nabarmendu dute. 

Nafarroako lau parkeetako (Azkoien, Cordovilla, Lizarra eta Tafalla) suhiltzaileak daude itzaltze lanetan. Atzo lurreko baliabideez gain, aireko bitartekoak izan ziren laguntzeko: Nafarroako Gobernuko bi helikoptero eta Miluzen egoitza duten Mitecoko bi helikoptero. 

 

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