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Investigan si el incendio forestal de Carcastillo, ya estabilizado, fue intencionado

Las llamas se iniciaron el viernes en el paraje de Corral Nuevo. No había labores agrícolas en la zona, por lo que la Policía Foral sospecha que pudo ser provocado.
Bomberos trabajando sobre el terreno para extinguir el incendio forestal de Carcastillo.
Bomberos de Navarra trabajando en el lugar del incendio. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Zarrakazteluko baso sutea eragindakoa ote den ikertzen ari da Foruzaingoa

EITB

Última actualización

La Policía Foral está investigando si el incendio forestal declarado ayer, viernes, en el paraje de Corral Nuevo en Carcastillo (Navarra) tuvo un origen intencionado, según han confirmado fuentes policiales. Los Bomberos de Navarra han logrado estabilizar las llamas este sábado a la tarde. 

Desde la Policía Foral, han señalado que las causas se desconocen y se están investigando, "pero aparentemente no es por causas naturales". El que no hubiera labores agrícolas en el entorno y otros indicios han motivado el inicio de la investigación. 

"Todo parece indicar, pero se está investigando, que puede ser intencionado", han destacado. 

Las labores de extinción del fuego continuarán este sábado con el trabajo de brigadas terrestres de los parques de Peralta, Cordovilla, Estella y Tafalla. Durante el día de ayer, además de los medios terrestres se sumaron cuatro medios aéreos, dos helicópteros del Gobierno de Navarra y los dos helicópteros del Miteco con base en Miluce.

 

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