Investigan si el incendio forestal de Carcastillo, ya estabilizado, fue intencionado

La Policía Foral está investigando si el incendio forestal declarado ayer, viernes, en el paraje de Corral Nuevo en Carcastillo (Navarra) tuvo un origen intencionado, según han confirmado fuentes policiales. Los Bomberos de Navarra han logrado estabilizar las llamas este sábado a la tarde.

Desde la Policía Foral, han señalado que las causas se desconocen y se están investigando, "pero aparentemente no es por causas naturales". El que no hubiera labores agrícolas en el entorno y otros indicios han motivado el inicio de la investigación.

"Todo parece indicar, pero se está investigando, que puede ser intencionado", han destacado.

Las labores de extinción del fuego continuarán este sábado con el trabajo de brigadas terrestres de los parques de Peralta, Cordovilla, Estella y Tafalla. Durante el día de ayer, además de los medios terrestres se sumaron cuatro medios aéreos, dos helicópteros del Gobierno de Navarra y los dos helicópteros del Miteco con base en Miluce.