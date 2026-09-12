Vecinos de Margarita, concejo de 30 personas, desesperados por la implantación de la quinta gasolinera
En el concejo de Margarita, cerca de Vitoria-Gasteiz, los vecinos se quejan de que se les quiere imponer otra gasolinera, que sería la quinta. Los accesos al pueblo, de unos 30 habitantes, ya están colapsados y denuncian, además, que los conductores de camiones no se comportan de forma muy cívica en muchas ocasiones.
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