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Vecinos de Margarita, concejo de 30 personas, desesperados por la implantación de la quinta gasolinera

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bost gasolindegi Margaritan, 30 laguneko herrian, bizilagunen desesperaziorako

EITB

Última actualización

En el concejo de Margarita, cerca de Vitoria-Gasteiz, los vecinos se quejan de que se les quiere imponer otra gasolinera, que sería la quinta. Los accesos al pueblo, de unos 30 habitantes, ya están colapsados y denuncian, además, que los conductores de camiones no se comportan de forma muy cívica en muchas ocasiones.

Vitoria-Gasteiz Araba-Álava Sociedad

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