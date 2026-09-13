Ceutako 860 migratzaile baino gehiago aldi baterako instalazio egokitu berri batera eraman dituzte
Jaurlaritzak 4.300 plaza inguru izango ditu aldi baterako, eta datozen egunetan 6.000 plaza baino gehiago izango direla aurreikusi du.
Ceutan, Loma Colmenar inguruan, kalean zeuden 864 migratzaile aldi baterako harrera-baliabide berri batera eraman dituzte igande honetan, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak jakitera eman duenez. Elma Saizek zuzentzen duen sailak zehaztu duenez, lekualdaketa borondatez eta gorabeherarik gabe egin dute, Estatuko Segurtasun Indar eta Kidegoen laguntzarekin.
Lekualdatu dituzten pertsonak Los Rosaleseko lursail batean, SEPESen jabetzakoa eta Etxebizitza Ministerioak lagatakoa, artatuko dituzte aurrerantzean. Ministerioak aurreratu dute, gainera, adingabeekin batera 300 emakume baino gehiagorentzako espazio berri bat prestatzen ari dela.
Los Rosalesen baliabidea irekitzearekin batera, Gobernuak 4.300 plaza inguru jarri ditu gaur egun Ceutan uztailean iritsitako migratzaileei arreta emateko. Gobernuak ahalmen hori handitzen jarraitzea aurreikusten du, datozen egunetan 6.000 plaza gainditu arte, kalean eta espazio publikoetan dauden pertsonen presentzia murrizteko eta horretarako prestatutako instalazioetan arreta bermatzeko.
Ministerioak azaldu duenez, baliabide horiei esker, gainera, migratzaile bakoitzaren espedienteen identifikazio- eta izapidetze-prozesuetan aurrera egin daiteke, kasu bakoitzari dagozkion neurriak zehazteko, indarrean dagoen araudiaren arabera.
Lekualdatze hori Ceutako harrera-sarea premiaz zabaltzeko eta pixkanaka hiriko asentamendu edo eremu inprobisatuetan geratzen diren migratzaileak lekualdatzeko Gobernuak abian jarritako ezohiko planaren barruan kokatzen da.
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