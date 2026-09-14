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Gizon bat hil da Oiartzungo AP-8ko zerbitzugunean izandako zirkulazio istripu batean

61 urteko gizonak furgonetarekin izan zuen istripua atzo gauean, zerbitzugune baten barruan.

EITB

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Furgoneta bateko gidaria hil zen atzo gauean AP-8ko zerbitzugune batean, Oiartzunen, izandako zirkulazio-istripu batean, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ezbeharra atzoko 23:00k aldera gertatu zen. Oraindik argitzeke dauden arrazoiak medio, zerbitzugune horren barruan zegoen furgoneta batek istripua izan zuen, eta ibilgailuaren gidaria, 61 urteko gizonezkoa, hil egin zen.

Ertzaintzak ikerketa bat jarri du abian istripuaren nondik norakoak argitzeko.

Oiartzun A8 Autobidea Trafiko Istripuak Gizartea

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