TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Muere un hombre en un accidente de tráfico en una estación de servicio de la AP-8 en Oiartzun

El hombre, de 61 años, sufrió un accidente el domingo por la noche con su furgoneta en el interior de una estación de servicio.

Euskaraz irakurri: Gizon bat hil da Oiartzungo AP-8ko zerbitzugunean izandako zirkulazio istripu batean

EITB

Última actualización

El conductor de una furgoneta falleció ayer por la noche en un accidente de tráfico ocurrido en un área de servicio de la AP-8, en Oiartzun, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro se produjo sobre las 23:00 horas de ayer cuando, por causas que se desconocen, una furgoneta que se encontraba en el interior de esta estación de servicio sufrió un accidente en el que falleció el conductor del vehículo, un varón de 61 años.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.

Oiartzun Autopista A8 Accidentes de Tráfico Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ambiente excepcional en la segunda jornada de la Bandera de La Concha

La segunda jornada de la Bandera de La Concha ha vuelto a llenar Donostia de ambiente festivo, teñido de multitud de colores. Familias, jóvenes y veteranos han compartido la emoción de las traineras y han animado a sus equipos desde las orillas. La alegría ha sido especialmente evidente entre las aficiones de Arraun Lagunak y Orio, que han celebrado los triunfos de sus respectivas traineras.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Elon Musk coincide con sus rivales Anthropic y OpenAI en desacelerar la IA

Dario Amodei de Anthropic pidió el viernes desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) por los riesgos de seguridad que representa, una petición que ha sido respaldada por sus competidores, Sam Altman de OpenAI e incluso Musk, creador de xAI. Los líderes de OpenAI y Anthropic han anunciado que permitirán que evaluadores independientes auditen sus sistemas, algo que Musk no ha concretado.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Una manifestación previa al concierto de Silvio Rodríguez denuncia en Bilbao el "asedio" de EE. UU. a Cuba

Los participantes en la marcha, que han portado banderas cubanas y de otros pueblos "en resistencia", han censurado "la inacción de la mayoría de gobiernos ante una violación masiva de derechos humanos que es condenada, cada año, en Naciones Unidas". La manifestación ha servido también para apoyar la campaña solidaria "Argia eta Indarra Kubarentzat. Contra el Bloqueo, Energía para Cuba", que recauda fondos para instalaciones de energía solar con destino a centros hospitalarios de la isla.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Oihane Mateos Oria, compañera y amiga recientemente fallecida, es recordada por Dani Álvarez en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz

Estas últimas semanas han sido duras tanto para Orain como para todo el equipo de Informativos de EITB. Como ha dicho nuestro compañero Dani Álvarez en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz esta tarde, Oihane Mateos Oria "se ha ido demasiado pronto por una injusticia de la vida, pero su sonrisa, su energía, su electricidad y su pasión por el trabajo perdurarán". Aquí las palabras íntegras de Dani antes de entregar uno de los premios.

Cargar más
Publicidad
X