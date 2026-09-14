El conductor de una furgoneta falleció ayer por la noche en un accidente de tráfico ocurrido en un área de servicio de la AP-8, en Oiartzun, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El siniestro se produjo sobre las 23:00 horas de ayer cuando, por causas que se desconocen, una furgoneta que se encontraba en el interior de esta estación de servicio sufrió un accidente en el que falleció el conductor del vehículo, un varón de 61 años.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente.