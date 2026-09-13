BANDERA DE LA CONCHA
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La celebración estalla en Orio y Donostia tras ganar la bandera de La Concha

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Euskaraz irakurri: Ospakizuna lehertu da Orion eta Donostian, Kontxako bandera irabazita

EITB

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Los remeros de Orio se han llevado hoy la Bandera de La Concha por 34ª vez. Los deportistas han recibido una vez más el apoyo de sus paisanos. Las otras campeonas del día han sido las remeras de Arraun lagunak. Al mediodía han celebrado con los y las aficionadas haber ganado por quinta vez la preciada bandera de La Concha.

Orio Donostia-San Sebastián Sociedad

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