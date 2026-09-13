Lurraldebus estrena nueva línea de Donostia al polígono Eskuzaitzeta y Zubieta el 21 de septiembre

La nueva línea de Lurraldebus para conectar Donostia-San Sebastián con Hernani y con el polígono de Eskuzaitzeta y Zubieta entrará en funcionamiento el lunes 21 de septiembre, según ha anunciado el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa.



Este autobús dará servicio de lunes a domingo desde primera hora de la mañana (05:30 horas desde Donostia-San Sebastián y desde las 06:05 desde Eskuzaitzeta) hasta última hora del día (21:30 y 22:05 horas, respectivamente), con una frecuencia de cada hora, de manera que se ofrecerán 17 expediciones en cada sentido.



"Se trata de un horario amplio y que además abarca todos los días de la semana, para poder así llegar a las distintas necesidades de movilidad que nos presenta el entorno de Eskuzaitzeta/Zubieta", ha destacado la diputada Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez.



Según ha explicado, "la línea nace no solo con la voluntad de dar servicio a trabajadores del polígono, que cada vez son más, sino también de atender a profesionales, representantes de asociaciones y familiares que deben trasladarse al centro penitenciario, así como ofrecer una alternativa de transporte público hasta ahora inexistente para la afición de la Real Sociedad que se desplaza a Zubieta, principalmente para ver los partidos del Sanse o de la Real femenina".



En esta línea, ha resaltado que la puesta en marcha de la nueva línea ha sido consensuada tanto con las empresas como con las asociaciones y entidades presentes en el polígono en lo que referente al horario y paradas.



La línea, que circulará bajo la denominación BU15, iniciará su recorrido en el paseo donostiarra de Zorroaga, junto al estadio de Anoeta. Desde allí, se dirigirá a Hernani parando en Galarreta (Jauregi, 78) y junto a la estación del topo de Rekalde (Errekalde hiribidea), en Bugati (paseo Arrapide), las instalaciones de la Real Sociedad en Zubieta, la cárcel de Zubieta y Eskuzaitzeta I (central). Para regresar, el autobús hará el mismo recorrido en sentido inverso.