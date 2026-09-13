Ambiente excepcional en la segunda jornada de la Bandera de La Concha
La segunda jornada de la Bandera de La Concha ha vuelto a llenar Donostia de ambiente festivo, teñido de multitud de colores. Familias, jóvenes y veteranos han compartido la emoción de las traineras y han animado a sus equipos desde las orillas. La alegría ha sido especialmente evidente entre las aficiones de Arraun Lagunak y Orio, que han celebrado los triunfos de sus respectivas traineras.
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