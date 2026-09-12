Una manifestación previa al concierto de Silvio Rodríguez denuncia en Bilbao el "asedio" de EE. UU. a Cuba

Estas últimas semanas han sido duras tanto para Orain como para todo el equipo de Informativos de EITB. Como ha dicho nuestro compañero Dani Álvarez en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz esta tarde, Oihane Mateos Oria "se ha ido demasiado pronto por una injusticia de la vida, pero su sonrisa, su energía, su electricidad y su pasión por el trabajo perdurarán". Aquí las palabras íntegras de Dani antes de entregar uno de los premios.