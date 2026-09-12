PROTESTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una manifestación previa al concierto de Silvio Rodríguez denuncia en Bilbao el "asedio" de EE. UU. a Cuba

Publicidad
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Los participantes en la marcha, que han portado banderas cubanas y de otros pueblos "en resistencia", han censurado "la inacción de la mayoría de gobiernos ante una violación masiva de derechos humanos que es condenada, cada año, en Naciones Unidas".  La manifestación ha servido también para apoyar la campaña solidaria "Argia eta Indarra Kubarentzat. Contra el Bloqueo, Energía para Cuba", que recauda fondos para instalaciones de energía solar con destino a centros hospitalarios de la isla.

Cuba Manifestaciones Bilbao Sociedad

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Oihane Mateos Oria, compañera y amiga recientemente fallecida, es recordada por Dani Álvarez en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz

Estas últimas semanas han sido duras tanto para Orain como para todo el equipo de Informativos de EITB. Como ha dicho nuestro compañero Dani Álvarez en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz esta tarde, Oihane Mateos Oria "se ha ido demasiado pronto por una injusticia de la vida, pero su sonrisa, su energía, su electricidad y su pasión por el trabajo perdurarán". Aquí las palabras íntegras de Dani antes de entregar uno de los premios.

Cargar más
Publicidad
X