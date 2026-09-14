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Uda beteko tenperaturak astea hasteko : gaur 30 graduak gaindituko dira aste erdian udazken giroari bide eman aurretik

Nafarroako hainbat tokitan, Iruñean eta Erriberan kasu, termometroak 35 graduraino iritsiko dira gaur. Bihar goiza eguzkitsua eta beroa izango da, baina iluntzerako aldaketa iritsiko da eta asteazkenean tenperaturek nabarmen egingo dute behera.

GRAFCAV5172. BILBAO, 13/10/2025.- Los árboles con hoja de otoño este lunes junto a la ria de Bilbao, donde semana anticiclónica viene acompañada de temperaturas suaves en la cornisa cantábrica. EFE/Luis Tejido
Bilbo, EFEren artxiboko argazki batean

EITB

Azken eguneratzea

Uda giro betean hasi dugu astea Hego Euskal Herrian, eta tenperatura maximoak 33 graduraino iritsiko dira gaur Euskadiko hainbat txokotan eta 35 graduraino Nafarroan. Nolanahi ere, bero-bolada honek ez du luze iraungo, aste erdirako aldaketa iragarri baitute.

Astelehena eguzkitsua eta beroa izango da. Goizeko hego-haizearen ondorioz termometroek gora egingo dute nabarmen, eta Euskal Autonomia Erkidegoko barnealdean 28 eta 33 gradu arteko maximoak neurtuko dira; kostaldean, berriz, ez du horrenbeste berotuko. Minimoei dagokienez, barnealdean 11 gradu ingurukoak izango dira eta itsasertzean 15 gradukoak.

Foru Komunitatean ere zerua garbi egongo da egun osoan zehar eta giroa are beroagoa izango da, termometroak 35 graduraino iritsiko baitira Iruñean eta Lizarran.

Astearte goiza ere eguzkitsua izango da, baina arratsaldetik aurrera zerua pixkanaka estaltzen joango da, eta tenperaturak ere beherantz egiten hasiko dira.

Nolanahi ere, aldaketa nagusia asteazkenean helduko da. Egunotako beroaren ostean, ipar-haizea sartuko da, tenperaturak nabarmen jaitsiz, 10 gradu zenbait tokitan. Giroa askoz freskoagoa izango da, eta zeru estalita egongo denez, euria ere egingo du denean.

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