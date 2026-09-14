El verano se resiste: el calor apretará hoy con más de 30 grados antes de un brusco cambio otoñal

El inicio de semana en Hego Euskal Herria viene marcado por un ambiente plenamente veraniego, con temperaturas máximas que alcanzan los 33 grados en Euskadi y hasta 35 grados en Navarra. Sin embargo, este episodio cálido tiene fecha de caducidad con la llegada de un cambio radical a mediados de semana.

La jornada de este lunes será plenamente soleada. El viento del sur por la mañana impulsará los termómetros hasta máximas de entre 28 y 33 grados en el interior de la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que en la costa los valores se mantendrán más moderados y no subirán tanto. Las mínimas se moverán entre los 11 grados en el interior y los 15 grados en el litoral.

En la Comunidad Foral, el cielo también estará despejado durante todo el día y el ambiente será aún más caluroso, donde los termómetros alcanzarán los 35 grados en Pamplona y Estella-Lizarra.

De cara al martes, la mañana seguirá siendo soleada y calurosa, aunque a partir de la tarde el cielo irá cubriéndose de forma progresiva, lo que traerá un primer alivio térmico que se dejará sentir especialmente en la costa cantábrica.

El verdadero cambio de tiempo llegará el miércoles. Tras el calor de estos días, la entrada de viento del norte provocará un desplome generalizado de las temperaturas, que caerán hasta 10 grados en muchos puntos de Euskadi y Navarra. Este ambiente mucho más fresco vendrá acompañado de cielos cubiertos y lluvias generales en todo Hego Euskal Herria.