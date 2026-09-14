El verano se resiste: el calor apretará hoy con más de 30 grados antes de un brusco cambio otoñal
El inicio de semana en Hego Euskal Herria viene marcado por un ambiente plenamente veraniego, con temperaturas máximas que alcanzan los 33 grados en Euskadi y hasta 35 grados en Navarra. Sin embargo, este episodio cálido tiene fecha de caducidad con la llegada de un cambio radical a mediados de semana.
La jornada de este lunes será plenamente soleada. El viento del sur por la mañana impulsará los termómetros hasta máximas de entre 28 y 33 grados en el interior de la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que en la costa los valores se mantendrán más moderados y no subirán tanto. Las mínimas se moverán entre los 11 grados en el interior y los 15 grados en el litoral.
En la Comunidad Foral, el cielo también estará despejado durante todo el día y el ambiente será aún más caluroso, donde los termómetros alcanzarán los 35 grados en Pamplona y Estella-Lizarra.
De cara al martes, la mañana seguirá siendo soleada y calurosa, aunque a partir de la tarde el cielo irá cubriéndose de forma progresiva, lo que traerá un primer alivio térmico que se dejará sentir especialmente en la costa cantábrica.
El verdadero cambio de tiempo llegará el miércoles. Tras el calor de estos días, la entrada de viento del norte provocará un desplome generalizado de las temperaturas, que caerán hasta 10 grados en muchos puntos de Euskadi y Navarra. Este ambiente mucho más fresco vendrá acompañado de cielos cubiertos y lluvias generales en todo Hego Euskal Herria.
Te puede interesar
El número de muertes casi duplica al de nacimientos en la CAV
El número de defunciones fue de 6253 en el primer trimestre del año, 0,8 % menos que el año anterior, y 3008 más que los nacimientos en el mismo periodo.
Abogados Cristianos pide tres años de cárcel para los 15 investigados del caso Bernedo
El Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria-Gasteiz toma hoy declaración a los 15 investigados. En este contexto ha realizado el anuncio la fundación que ejerce como acusación popular. Por su parte, los responsables de Euskal Udalekuak han señalado que no informarán sobre el proceso con el fin de salvaguardar los derechos de los menores.
La FP vasca inicia el curso con casi 8000 plazas más y dos nuevos dobles grados
Se han ofertado casi 75 000 plazas y, de momento, se han inscrito algo más de 51 000 personas (el plazo de matriculación estará abierto hasta el 16 de octubre). En la apertura oficial del curso, el lehendakari ha destacado que la FP actual está en la 'Champions League', y ha pedido "corresponsabilidad, autocrítica y autoestima" para mejorar el sistema educativo vasco.
China rechaza la confrontación en torno a la IA y defiende una tecnología "orientada al bien"
Pekín reclama una gobernanza global de la inteligencia artificial abierta e inclusiva y advierte de que las narrativas de amenaza y la competencia "malintencionada" obstaculizan su regulación.
Del Desembarco de Normandía a Markina: Abel tiene una camioneta GMC que se usó en la Segunda Guerra Mundial
En los montes de Markina-Xemein circula una camioneta de la Segunda Guerra Mundial. Su propietario, Abel Ibarluzea, la utiliza para transportar madera y otros tabajos del caserío. Hubo una época en la que en Euskal Herria era frecuente ver estos vehículos de guerra del ejército estadounidense. Hoy en día esta la de Abel es una de las pocas que quedan.
Muere un hombre en un accidente de tráfico en una estación de servicio de la AP-8 en Oiartzun
El hombre, de 61 años, sufrió un accidente el domingo por la noche con su furgoneta en el interior de una estación de servicio.
Pensionistas de Hego Euskal Herria podrán reservar desde hoy sus viajes del Imserso
La comercialización de los viajes comenzará primero (hoy, lunes, 14) en la Comunidad Foral, y dos días después, será el turno de Euskadi. Se ofertarán casi 900 000 plazas para turismo de costa peninsular, costa insular y viajes de escapada.
La celebración estalla en Orio y Donostia tras ganar la bandera de La Concha
Los remeros de Orio se han llevado hoy la Bandera de La Concha por 34ª vez. Los deportistas han recibido una vez más el apoyo de sus paisanos. Las otras campeonas del día han sido las remeras de Arraun lagunak. Al mediodía han celebrado con los y las aficionadas haber ganado por quinta vez la preciada bandera de La Concha.
Lurraldebus estrena nueva línea de Donostia al polígono Eskuzaitzeta y Zubieta el 21 de septiembre
La nueva línea dará servicio a los trabajadores y trabajadoras del polígono, así como a los que van a la cárcel de Zubieta y para la afición de la Real Sociedad que se desplaza a Zubieta.