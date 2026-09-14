BIZKAIA
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Normandiako Lehorreratzetik Markinara: Abelek Bigarren Mundu Gerrako kamioneta bat du egurra garraiatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00
Abel Ibarluzearen GMC kamioneta

EITB

Azken eguneratzea

Bigarren Mundu Gerrako kamioneta bat dabil Markina-Xemeingo mendietan. Abel Ibarluzea jabeak egurra garraiatzeko eta beste baserriko beste zenbait lanetarako erabiltzen du. Garai batean, Euskal Herrian ohikoa zen AEBko armadaren gerra-ibilgailu hauek ikustea. Gaur egun, Abelena da geratzen den bakarrenetako bat.

Markina-Xemein Bizkaia Ameriketako Estatu Batuak Frantzia Gizartea

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ZUZENEAN
Duela  min.

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

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