Trump asegura que el peligro de la IA es un "bulo", y lo compara con el "timo" del cambio climático
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparado el "bulo" del riesgo que podría conllevar el desarrollo de la inteligencia artificial con el "timo" del cambio climático o el de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.
"La gente que dice que la IA va a destruir el mundo y que los centros de datos son malos para tu barrio son los mismos que decían hace bien poco que el mundo se extinguiría por el 'cambio climático'. Ese bulo nunca les funcionó y ahora van a por el siguiente", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales en el que se declara "Cazabulos".
Atribuye estos "bulos" a "revolucionarios del mal" que, asegura, "trabajan para gente que no tiene los intereses de Estados Unidos en su cabeza".
"Yo soy el Cazabulos y ahora mismo estoy quebrando otro bulo: que la IA va a tomar el control y destruir el mundo y que los robots marcharán sobre nuestras ciudades y se desharán de todos nosotros", ha planteado. Este "bulo" es "incluso peor que el bulo de Rusia, Rusia, Rusia o el timo del calentamiento global", ha remachado.
Este mensaje llega en medio del revuelo el cofundador y director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, que ha pedido "bajar el ritmo" de desarrollo de las capacidades de los modelos de IA por sus el riesgo de "perder el control" de esta tecnología y provocar "ataques informáticos", "bioterrorismo" o "graves problemas económicos".
Te puede interesar
La ONU insta a Estados y empresas a gobernar la IA: "Todos los derechos humanos están en riesgo"
Anthropic, OpenAI y Google estudian crear un organismo de seguridad para autorregular la IA, según The Washington Post. Por su parte, Donald Trump ha manifestado que "el único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente" como él.
Escocia, Gales e Irlanda del Norte firman una histórica declaración conjunta para reivindicar su derecho a la "autodeterminación"
El acuerdo, alcanzado en una cumbre en Cardiff, se centra en la reivindicación de la autodeterminación, el rechazo al Brexit y trazar una estrategia común frente a Londres.
La oposición de centroizquierda toma ventaja mínima en Suecia con un resultado incierto
La ventaja es de solo tres escaños, 176 frente a 173, respecto al bloque gubernamental, y se espera el resultado definitivo para el viernes. La ultraderecha ha perdido fuerza, y ha quedado por detrás del Partido Conservador.
Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firman hoy un memorando por la independencia
El anuncio llega dos días después de que Trump haya afirmado que la reunificación de Irlanda ocurrirá pronto, unas declaraciones que han sido muy criticadas en el Reino Unido.
El bloque opositor de centroizquierda gana las elecciones suecas, según sondeos
La oposición de centroizquierda ha ganado este domingo las elecciones generales suecas con el 51,3 % frente al 46,8 % del bloque gubernamental del primer ministro conservador, Ulf Kristersson, según un sondeo de la televisión pública SVT.
Demócratas en el Congreso de EE.UU. abogan por ralentizar el desarrollo de la IA tras las alarmas de gigantes del sector, pero Trump dice que "no ocurrirá"
El martes habrá una reunión de los demócratas de la Cámara Baja en la que "una prioridad importante será la acción en inteligencia artificial" después de las advertencias sobre los crecientes riesgos de la IA.
Cerca de 500 colonos israelíes irrumpen en el complejo de Al Aqsa durante la celebración del Año Nuevo judío
Según el 'statu quo' vigente desde 1967 -cuando Israel ocupó la parte este de Jerusalén, donde se encuentra la Explanada-, el recinto está reservado exclusivamente al culto de musulmanes, mientras que los judíos solo pueden entrar como visitantes.
Ataques mutuos entre Rusia y Ucrania dejan dos muertos y decenas de heridos
Las dos víctimas mortales se han registrado en la localidad rusa de Nizhnekamsk (noroeste). Por su parte, Rusia ha lanzado el enésimo ataque nocturno con drones, causando al menos cinco heridos. Todo ello cuando EE. UU. asegura que ambos países quieren resolver el conflicto.
Trump dice que le "encantaría" la reunificación de Irlanda y que ocurrirá "tarde o temprano"
El presidente estadounidense, de visita de dos días por el país, ha admitido que el Reino Unido también "tendrá algo que decir al respecto". Las reacciones no se han hecho esperar.