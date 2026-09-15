Trump asegura que el peligro de la IA es un "bulo", y lo compara con el "timo" del cambio climático

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comparado el "bulo" del riesgo que podría conllevar el desarrollo de la inteligencia artificial con el "timo" del cambio climático o el de la injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.



"La gente que dice que la IA va a destruir el mundo y que los centros de datos son malos para tu barrio son los mismos que decían hace bien poco que el mundo se extinguiría por el 'cambio climático'. Ese bulo nunca les funcionó y ahora van a por el siguiente", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales en el que se declara "Cazabulos".



Atribuye estos "bulos" a "revolucionarios del mal" que, asegura, "trabajan para gente que no tiene los intereses de Estados Unidos en su cabeza".