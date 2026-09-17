Bruselak Trumpi erantzun dio Kanadarekin harremanak estutzeko plana ez dela "inoren aurkakoa"
Donald Trump AEBko presidenteak "muga-zerga oso handiak ezartzeko" eta merkataritza murrizteko mehatxua egin dio Europar Batasunari, baldin eta Bruselak "asmo txarrez" jokatzen badu, Ursula Von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak atzo iragarri moduan, Kanada lehen kide elkartu bihurtzen.
Europako Batzordeak argi esan dio Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako (AEB) presidenteari, Kanadarekin harremana estutzeko duen asmoa ez doala "inoren aurka". Estatu Batuetako agintariak muga-zergak ezartzeko edo merkataritza zuzenean eteteko mehatxua egin zion bloke komunitarioari, atzo Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak egindako iragarpenaren ondotik.
"Gure presidenteak (Ursula von der Leyen) atzo argi utzi zuen bezala, Kanadarekin harremana indartzeko proposamena ez doa inoren aurka, gure indar komunaren alde baizik", adierazi du Oloff Gill Europako Merkataritza bozeramaileak.
Hitzaldian, Europar Batasuneko Exekutiboko buruak Kanada "EBko lehen kide elkartua" izatea proposatu zuen Estrasburgon, Europako Parlamentuaren aurrean Batasunaren Egoerari buruz emandako hitzaldian, eta Etxe Zuriaren erreakzio gogorra berehala iritsi zen.
Mark Carney Kanadako lehen ministroa ohorezko gonbidatua izan zen bileran. Txalo artean hartu zuten, eta ostegun honetan Euroganberaren aurrean hitz egiteko asmoa du. Von der Leyenek estatus berri horren lege-arkitekturari buruzko xehetasun zehatzik eman ez bazuen ere, iragarpenak harridura eragin du Europako hainbat hiriburutan.