AEBk ofizialki onartu du "espazioa kontrolatzeko" armak zabalduta dituela orbitan
AEBko agintariek azpimarratu dute gaitasun horrek herrialdea "defendatzeko" aukera ematen duela, euren "aurkako erasoen" aurrean.
AEBko agintariek baieztatu dute "espazioa kontrolatzeko" armak hedatzen hasi dela orbitan, eta gaitasun horrek herrialdea "defendatzeko" aukera ematen duela, "balizko erasoen aurrean", Washingtonek horren inguruan egindako lehen aitorpen ofizialean.
"Gaur oraindik ere bermatzen dugu prest gaudela arriskuan dauden erronkei aurre egiteko ", esan du Troy Meink AEBko Aire Armadako idazkariak, eta nabarmendu du "AEBek orain badituztela kontrol espazialeko armak orbitan, Indar Bateratua defendatzeko gai direnak arerioen aurkako ekintzen aurrean".
Meinkek Air, Space and Cyber Conference hitzaldian nabarmendu duenez, iragarkia nahita egindakoa da, eta horretarako aukeratutako hitzak "oso ondo pentsatuta daude". "Funtsezkoa da gure domeinua mantentzea, ez bakarrik airean, baizik eta espazioan, beraz, mehatxatuak bagara egoerari aurre egin diezaiokegula bermatzeko pausoak eman behar izan genituen", adierazi du.
Hala ere, gaitasun militar horiei buruzko xehetasun gehiago emateari uko egin dio, eta orbitan dagoen armamentu horren existentzia onartzea disuasio gisa izan daitekeen arren, "egiten ari denaren xehetasunez hitz egiteak ez lioke disuasio horri mesederik egingo", argudiatu du, konferentziak berak bere webgunean argitaratutako ohar baten arabera.
"Ez dugu hitz egingo egiten ari garenaren xehetasunei buruz, ez probak egin ditugun ala ez, ezta antzeko ezeri buruz ere ", azpimarratu du." Ingurune espaziala segurtasun militar eta ekonomikorako erabakigarria dela esango nuke, besterik gabe, eta Estatu Batuek bertan askatasunez lan egin dezaketela ziurtatu behar dugu ", nabarmendu du Meinkek.
Bestalde, AEBko Aire Armadako bozeramaile batek ABC telebista-kateari emandako adierazpenetan azpimarratu duenez, "gaitasun horiek erasorako eta defentsarako erabil daitezke, borrokako komandanteek agintzen dutenaren arabera".
Zer dio Txinak?
Bestalde, Txinak espazio ultralurtarraren erabilera baketsua defendatu du, eta AEBri eskatu dio inguru horretan hedapen militarra hedatzeari uzteko.
Guo Jiakun Txinako Atzerri Ministerioko bozeramaileak prentsaurrekoan azpimarratu duenez, Pekinek beti babestu du segurtasun espaziala, eta militarizazioaren eta espazioa gudu-zelai bihurtzearen aurka agertu da.
Guok adierazi duenez, Pekinek espero du eremu ultralurtarra "gizateriarentzako elkarlanerako eta elkarrekiko onurarako plataforma" bihurtzea, eta Txina prest dagoela herrialde guztiekin lan egiteko, espazioa helburu baketsuekin arakatu eta erabiltzeko, militarizazioari irmo aurka egiteko eta aurrerapen zientifiko eta teknologiko espazialak bultzatzeko.
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