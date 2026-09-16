Europako Batzordea
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Ceutakoaren neurriko migrazio-krisiak kudeatzeko larrialdi-esparru "malgua" proposatu du Von der Leyenek

Gainera, 13 urtetik beherako adingabeei sare sozialak debekatzeko eta 15 urtera arte mugekin erabiltzeko proposamen bat iragarri du Europar Batasunaren presidenteak.

Strasbourg (France), 16/09/2026.- European Commission President, Ursula von der Leyen speaks during a debate on 'State of the Union' at the European Parliament in Strasbourg, France, 16 September 2026. The current plenary session runs from 14 until 17 September 2026. (Francia, Estrasburgo) EFE/EPA/RONALD WITTEK
Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidentea Europako Parlamentuan. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak asteazken honetan iragarri duenez, migrazioa eta asiloa kudeatzeko prozeduretan malgutasun handiagoa ahalbidetuko du Europar Batasunak, migrazio-fluxuak "arma gisa erabiltzen" diren larrialdi egoeretan, uda honetan Ceutan gertatu zen bezala.

"Larrialdiei Erantzuteko Europako Esparru berria proposatuko dugu. Zorrotz definitutako irizpideen arabera soilik aktibatuko da. Kasu horietan, malgutasun zehatza eta mugatua ahalbidetuko du ohiko prozeduren epean", iragarri du Von der Leyenek Europar Batasunari buruz Estrasburgon (Frantzia) egin duen hitzaldian.

Gainera, Espainiako Gobernuak Ceutako krisian izan duen jarrera babestu du: "Ceuta Europa da, eta Europa hor egongo da zuen alde", esan du bere hitzaldian. Von der Leyenek Europar Batasunak dituen erronken errepasoa egin ditu, eta Gobernuak legegintzaldi honetan erronka horiei aurre egiteko bultzatu nahi duen bide-orria plazaratu du.

Kanada, lehen kide elkartu gisa

Bestalde, Kanada Europar Batasuneko "lehen kide elkartu" bihurtzea proposatu du Von der Leyenek, aldebiko harremanen etapa berri baten parte gisa, lotura ekonomikoak, teknologikoak, industrialak eta defentsakoak indartzeko.

Mark Carney Kanadako lehen ministroa bertan zela, Europako Batzordeko buruak urrats hori ematea proposatu du bere hitzaldian. "Mark maitea, gure aliantzak lehenbailehen birplanteatu behar ditugu. Horregatik, zurekin lan egin nahiko nuke, Kanada Europar Batasuneko lehen kide elkartua izan dadin. Ozeano bat, balioak eta mundua ikusteko modua partekatzen ditugu. Eta orain, etorkizun komuna eraikiko dugu", adierazi du alemaniarrak, osoko bilkuran zeudenen txalo artean.

Von der Leyenek EBk arauetan oinarritutako nazioarteko sistemaren "hausturaren" aurrean dituen aliantzak "premiaz berrimajinatzeko" beharra azpimarratu du, Europak bere balioak partekatzen dituzten bazkideekin koalizio berriak eraiki behar dituela defendatuz, erresilientzia eta demokraziak indartzeko.

Zer dio EBk AAren garapena moteltzeari buruz?

Bere hitzaldian, Europako Batzordeko presidenteak babestu egin du adimen artifizialeko eredu aurreratuenen garapena moteltzea, segurtasun-arrazoiengatik, eta, era berean, eskatu du bultzada masiboa ematea Europak konputatzeko duen gaitasunari, ez dadila karrera teknologiko globaleko galtzailea izan.

"Enpresa aurreratuenetako ordezkariek esan digute eredu autoerrekurtsiboak moteltzeko unea dela. Erritmoa markatzekoa. Teknologia garatzen dutenek argi badute, guk ere izan beharko genuke", adierazi du Von der Leyenek, eta AAko laborategi nagusiak industriaren ahalegin hori babesteko mahai-inguru gonbidatuko dituela iragarri du.

Presidenteak AAren Europako Legearekin lotu du planteamendu hori; izan ere, lege hori "ezinbesteko pieza" izan zen babes-neurriak martxan jartzeko, eta iragarri zuen EBk Kanada eta Erresuma Batuarekin, besteak beste, lan egingo duela ereduen ebaluazioan, egiaztapenean eta alerta goiztiarrean.

"AA gure ekonomiaren eta segurtasunaren baitako afera bihurtzen ari da", adierazi du Von der Leyenek, eta "baikortzat" jo du bere burua teknologiak gizadiari mesede egiteko duen ahalmenari buruz, baina ohartarazi du "aukerak eta arriskuak" dakartzala berekin, eta Europak oreka horri heldu behar diola hura baliatu ahal izateko.

Presidenteak ohartarazi duenez, eredu aurreratuenek "inoiz posibletzat jo ez genuen mailan" zibereraso gaitasuna sortuko dute.

Sare sozialak 13 urtetik beherakoei debekatzea

Teknologia berriei dagokienez, Von der Leyenek Europar Batasun osoan 13 urtetik beherakoei sare sozialak debekatzea eta 15 urtera arte sarbide mugatua izateko proposamena ere iragarri du, Frantzia eta Espainiaren presioari erantzuteko ad hoc sortutako aditu taldearen gomendioei jarraituz, plataformen kontrol faltagatik adingabeak arriskuetatik babesteko gutxieneko sarbide-adina ezartzea eskatzen baitzuten.

"Bada garaia Europak jardun dezan", defendatu du osoko bilkuran, eta ostegunean muga horiek ezarriko dituen Haurren Europako Legea (EU Kids Act, ingelesez) proposamenaren xehetasunak aurkeztuko dituela iragarri du.

Ostegunean Henna Virkkunen Subiranotasun Teknologiko, Segurtasun eta Demokraziarako presidenteordearekin batera emandako prentsaurreko batean, Von der Leyenek adierazi zuen "ikuspegi mailakatua eta bereizia" ahalbidetuko duela arauak, "adinaren araberako sentsibilitateak" kontuan izateko.

Von der Leyenek dio "beharrezkoa" dela Europako mugen kontrola "are gehiago indartzea"
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