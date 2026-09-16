Hashim Thaçi Kosovoko presidente ohiari 25 urteko kartzela zigorra ezarri diote gerra krimenengatik
Gizateriaren aurkako krimenengatik ezarritako zigorrak, ordea, kendu dizkiote. Aurreikusitakoaren arabera, 2045ean beteko du zigorra, 78 urte beteta.
Hashim Thaci Kosovoko presidente ohiari 25 urteko kartzela zigorra ezarri diote, lau gerra krimen egotzita (atxiloketa arbitrarioa, tratu krudela, tortura eta hilketa). Hain zuzen ere, 1998 eta 1999 bitartean egin omen zituen krimen horiek, Kosovoko gerran. Bestalde, Kosovoko Askapenerako Armadako hiru buruzagi ohi ere zigortu dituzte.
Zehazki, Kosovoko Askapenerako Armadaren aurkakoak ei ziren pertsonei zuzendutako enpresa kriminal bati lagundu izana leporatu diote 58 urteko presidente ohiari, baina gizateriaren aurkako krimenengatik ezarritako zigorrak kendu dizkiote.
Charles Smith epailea epaia irakurtzen ari zen bitartean entzun ditu Thacik berak zigorraren xehetasunak.
Bitartean, Hagako zabalgune batean ehunka kosovoarrek elkarretaratzea egin dute Thaciri babesa adierazteko, eta "errugabea" dela aldarrikatzeko.
Epailearen iritzian, Thacik, Kadri Veselik (18 urte), Rexhep Selimik(13 urte) eta Jakup Krasniqik (25 urte) "helburu kriminal komun bat" partekatu zuten, eta nabarmen lagundu zuten Kosovoko Askapenerako Armadarentzat "oztopo" ziren pertsonei egindako erasoetan.
Horiek horrela, epaileek ondorioztatu dute Thaci 385 pertsonaren atxiloketa arbitrarioen, 49 lagunen tratu krudelaren, 303 tortura kasuren eta 96 hilketaren erantzule dela.
Gainera, nabarmendu du Kosovoren independentzia lortzeko helburuek ez zituztela zigortutako lau lagunen ekintzak kriminal bihurtu, "helburu horiek lortzeko erabilitako bitartekoak baizik".
2023ko apirilean hasi zen prozesua. Dena den, Thaci —2016 eta 2020 artean Kosovoko presidente izan zen— 2020tik dago preso Hagan. Izan ere, Fiskaltzak 45 urteko kartzela zigorra eskatu zuen lau auzipetuentzat.
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