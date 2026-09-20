Ezkerrak irabazi du Berlinen, eta AfDk garaipena lortu du Mecklenburg-Aurrepomerania eskualdean
Galdeketen emaitzak dira kaleratutakoak. Horien arabera, CDU Merz kantzilerraren alderdiak botoen % 5 baino ez ditu eskuratu ipar-ekialdeko estatu horretan. Merzek "deskalabrua" aitortu du, baina dimitituko ez duela azpimarratu du.
Inkesten arabera, Die Linke (Ezkerra) alderdiak, Elif Eralp alkategaia buru, irabazi ditu hauteskundeak Berlinen, botoen % 24,5 eskuratuta. Mecklenburg-Aurrepomerania ipar-ekialdeko estatuko hauteskundeetan, berriz, AfD alderdi ultra gailendu da, botoen % 37-38 lortuta.
Galdeketa berberek Friedrich Merz kantziler alemaniarraren CDU alderdiaren porrota aurreikusi dute, doi-doi jaso baititu botoen % 5.
Berlinen, 2023an bildutako babesak bikoiztu ditu ezkerrak, demokristauei (CDU) aurrea hartuta. Merzen alderdiak 8,2 puntu egin du behera. Inkeston arabera, ultraeskuina hirugarren geratu da hiriburuan, botoen % 16 eskuratuta eta 6,9 puntu igota. Galdeketek aurreikusitako hazkunde horrek parte hartzearen gorakadarekin egingo luke bat (16:00etan, % 58,5ekoa zen; 2023an, ez zen % 49ra heltzen). Berdeak dira laugarren (botoen % 15), Alderdi Sozialdemokrataren aurretik (% 12). Orain arte, CDUren eta PSDren (sozialdemokratak) arteko koalizio gobernuak agintzen zuen Berlinen.
Elif Eralp ezkerreko hautagaiak garaipena ospatu du, eta hiriburua hobetzeko bere helburua ekarri du gogora. "Gaurtik hasita Berlin aldatuko dugu, eta leku hobea bilakatuko. Emandako konfiantza eskertu nahi dizuet denoi", adierazi du.
Ultraeskuina garaile Mecklemburg-Aurrepomeranian
Gaur 15 Saxonia-Anhalteko hauteskundeetan gertatu zen bezala, Alemaniarako Alternatiba (AfD) alderdi ultra izan da bozkatuena Mecklemburg-Aurrepomerania ipar-ekialdeko estatuan. Inkesten arabera, botoen % 37 eskuratu ditu, SPD (% 35,5) orpoz orpo duela. Sozialdemokratek 4,1 puntu egin dute behera 2021eko bozetatik.
Tarte handira geratu da hirugarren indarra: Die Linke (babesen % 7,5, eta 2,4 puntu gutxiago). Laugarren posturako lehian dira Berdeak eta CDU, biak botoen % 5,5ekin.
AfDk pozez hartu du garaipena. "Emaitza aparta da. Gobernatzeko agindu argia jaso dugu, eta prest gaude gainerako alderdiekin hitz egiteko", adierazi du Tino Chrupalla buruzagiak.
Ifrentzuan, sozialdemokratek ez dituzte inkesten emaitzak baloratu nahi izan. Izan ere, azken 28 urteotan lehen indarra izan da beti SPD alderdia.
Merzek dimisiorik ez, CDUren porrota gorabehera
Friedrich Merz Alemaniako kantziler eta CDUren buruak ipar-ekialdeko estatuko emaitzak "deskalabrua" direla onartu du. Dena dela, azpimarratu du ez duela dimisioa emango.
"Ezin ditugu Mecklemburg-Aurrepomeraniako emaitzak zuritu. Deskalabrua dira", adierazi du CDUk Berlinen duen egoitzan eskainitako prentsaurrekoan.