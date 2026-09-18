Zazpi emakumeren desagerpena eta ustezko hilketak ikertzen ari dira AEBetan
AEBtan zazpi emakumeren desagerpena, eta balizko hilketak, ikertzen ari da polizia Filadelfian (Pennsylvania) etxebizitza batean ikus-entzunezko material susmagarri ugari aurkitu ondoren.
Raymond Horsch argazkilari eta film zuzendariaren etxea ikertzen ari da polizia BBC eta NBC hedabideek zabaldu dutenez. Horschek gai erotikoak zein beldurrezkoak landu eta argitaratzen zituen bere film, argazki eta liburuetan 2025ean hil zen arte. Haren etxean aurkitu dituzten ikus-entzunezkoetan desagertutako hainbat emakumeren irudiak agertu dira.
Ikerketa Horschen semeak autoa gaizki utzi zuelako abiatu zen ekainean. Autoan drogak eta armak aurkitu zizkioten eta berarekin zegoen emakume batek urte batzuk lehenago desagertu zen emakume baten izen-abizenak zituen nortasun agiria aurkeztu zuen.
AEBtako hedabideen arabera, hari horretatik tiraka hasi ostean, zinemagilearena izan zen etxearen miaketa egin zuten eta material susmagarri ugari aurkitu zuten, besteak beste, desagertutako emakumeak egoera ezberdinetan agertzen diren grabazioak, sustantzia kimikoak eta errautsez betetako bost ontzi. Grabazioak bertan egiten zituela Horschek uste du poliziak.
Susmoak bai, baina frogarik ez
Polizia material hori guztia aztertzen ari da eta, momentuz, ez dauka etxe horretan hilketarik gertatu zela egiaztatzen duen frogarik.
Grabazioetan 58 emakume identifikatu dituzte. Horietatik bost desagertutako pertsonen zerrendetan agertzen dira eta beste bi ez dituzte aurkitu. Film batzuek hilketen eszenak dituzte, baina Poliziak ez du baieztatu oraindik hilketa horiek benetakoak ala fikzioa diren.
AEBetan abarrotsa sortu du ikerketa honek eta hedabide ugari ari dira poliziaren ikerketa bertatik bertara jarraitzen.