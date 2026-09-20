Die Linke, la izquierda alemana, con su candidata a alcaldesa Elif Eralp, ha ganado las elecciones regionales en Berlín con el 24,5 % de los votos, mientras que el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) se ha impuesto en el estado federado nororiental de Mecklemburgo-Antepomerania al conseguir entre un 37 % y un 38 %, según los sondeos a pie de urna. Las encuestas también auguran una caída de la Unión Cristianodemócrata (CDU), formación del canciller alemán, Friedrich Merz, que se hunde a entre el 5 % y el 5,5 %.

En la capital, la izquierda duplica su apoyo con respecto a las elecciones de 2023 y supera a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), que ha perdido 8,2 puntos porcentuales. AfD queda tercera, con el 16 % de los apoyos y una subida de 6,9 puntos. Su subida coincide con un aumento de la participación, que era el 58,5 % a las 16:00 horas, muy por encima del 48,8 % de 2023.. En cuarto lugar, estarían Los Verdes (15%), por delante del histórico Partido Socialdemócrata Alemán (12 %). Hasta ahora el CDU y el PSD gobernaban en coalición.

La candidata de izquierdas, Elif Eralp, ha recordado una de sus principales promesas electorales: una vivienda asequible. "Desde hoy vamos a cambiar Berlín juntos", ha subrayado.

La extrema derecha, primera fuerza en Mecklemburgo-Antepomerania

Entretanto, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha sido el más votado en las elecciones del estado de Mecklemburgo-Antepomerania Occidental con un 37 % de apoyo, para situarse ligeramente por delante del SPD de la presidenta regional, Manuela Schwesig, que obtiene un 35,5 % de votos, 4,1 puntos menos que en 2021.



Muy lejos se sitúa la tercera fuerza política, Die Linke que logra un 7,5 % de apoyo, 2,4 puntos menos, mientras que Los Verdes conseguirían un 5,5 %, 0,8 puntos menos. La CDU obtiene un 5,5 %, 7,8 puntos menos y la izquierdista populista Alianza Sahra Wagenknecht está al límite con un 5 %.



AfD ha celebrado el "sensacional resultado". En palabras de su colíder Tino Chrupalla, su partido tiene "claramente mandato para gobernar" y ha manifestado su disposición a "dialogar con todos los partidos".



En contraste, el SPD no ha reaccionado aún a este pronóstico, que, de confirmarse, depararía que los socialdemócratas no serían primera fuerza en este estado por primera vez en los últimos 28 años. La CDU, por su parte, afronta los que podrían ser peores resultados electorales de su historia en la región.



Debacle de la CDU

Precisamente, el canciller alemán y presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, ha admitido que el resultado es un "desastre", si bien ha descartado dimitir.



"El resultado en Mecklemburgo-Antepomerania no podemos maquillarlo. Es un desastre", ha dicho en la sede de la CDU en Berlín tras conocerse los primeros sondeos a pie de urna.