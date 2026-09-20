Putinen alderdiak irabazi ditu hauteskunde legegileak, botoen % 57,5 eskuratuta, lehen emaitzen arabera
Errusia Batua (RU) Putinen alderdiaren ondoren, Errusiako Alderdi Komunista izan da bigarren bozkatuena da botoen % 13,67rekin.
Putinen alderdiak, Errusia Batuak (RU), irabazi ditu azken hiru egunetan egin diren hauteskunde legegileak, botoen % 57,54 eskuratuta, igandean argitaratutako lehen emaitza ofizialen arabera.
Alderdi ofizialistaren kanpaina Vladimir Putin Errusiako presidenteak zuzendu du, eta emaitza hori alderdien zerrenden bidez lortu du, Dumako edo diputatuen ganberako eserlekuen erdiak (250) ematen dituena (450).
Botoen % 13,88 zenbatuta dagoenean eman ditu lehen emaitza ofizialak Hauteskunde Batzorde Zentralak, eta horien arabera Errusiako Alderdi Komunista izan da bigarren bozkatuena, botoen % 13,67rekin.
Ondorengo postuetan geratu dira Errusiako Alderdi Liberal Demokratikoko ultranazionalistak ( % 9,27) eta Jende Berria alderdiko liberalak ( % 7,96). Azkenik, Errusia Justua bosgarren alderdi gisa sartu da parlamentuan, % 5,16rekin.
Lehen emaitzen berri izan bezain laster, Dmitri Medvedev RUko buruzagiak esan du "gure herrialdeko herritarrek indar politiko nagusiarengan konfiantza" dutela. Eta Sergei Lavrov Atzerri ministroa ziur agertu da herrialdearen norabide diplomatikoa ez dela aldatuko gerra garaian egindako lehen hauteskunde legegileen ostean.
Errusiako alderdi bakezale bakarrak, Yablokok, alderdien zerrendek baztertua, irregulartasun ugari salatu ditu, bereziki errusiar askok boto-txartelekin bozkatzeko duten ezintasunarekin eta modu telematikoan bozkatzeko betebeharrarekin lotuta, oposizioaren arabera iruzur tresna bat baita.
Erbesteko oposizioak, gerraren aurka zeuden errusiarrei, Yabloko hauteskunde-barrutietatik babesteko eskatu zien, eta Errusia Batuari eserlekuak zerrenden bidez kentzen zizkion edozein alderdiri.