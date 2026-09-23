Terrorismoa egitea leporatu die Estatu Batuei eta Israeli Pezeshkianek NBEren aurrean
Irango presidenteak nazioartearen jarrera kritikatu du, eta haiek bonbardatzen dituzten bitartean, Israelek Gazan genozidioa egiten duela azpimarratu du.
Masud Pezeshkian Irango presidenteak energia nuklearra lantzeko eta euren burua defendatzeko eskubidea aldarrikatu du asteazken honetan NBEren Batzar Nagusian egindako agerraldian. Era berean, Ameriketako Estatu Batuei leporatu die eskualdeko ezegonkortasunaren benetako erantzulea izatea. "Ez gara terroristak", azpimarratu du.
"Iran batetik nator, non gure buruzagi goren estimatua eraila izan den. Inolako oinarri juridikorik gabe, inolako arrazoirik gabe. Eskola bat bonbardatu zuten Iran batetik nator (...) Krimenik egin ez zuten haur errugabeak ziren", deitoratu du Pezeshkianek eta hileten irudiak erakutsi ditu.
"Estatu Batuek, ojiba ugariko armak erabiliz, haurrak hil zituzten. (...) Terroristak direnek eta terroristak trebatzen dituztenek gu hala deskribatzen gaituzte", adierazi du Irango presidenteak, eta bere herrialdea “ahalik eta indar handienarekin defendatu” besterik ez dela egin azpimarratu du.
Adierazpen horien aurrean, osoko bilkuran egon den AEBko ordezkari bakarra aretotik atera da.
Pezeshkianek esan du eskualdeko gerra ezarri dietela eta deitoratu du Iran bonbardatzea negoziazio mahaian eserita dagoen bitartean, baita Israelek Gazako Zerrendan genozidioa egitea ere.
"Gu al gara ezegonkortasunaren iturria? Gu al gara ezegonkortasuna eragiten dugunak? Ekintza terroristak egin eta eskubideak urratzen dituztenak? Horiek al dira bakearen eta egonkortasunaren babesleak?", galdegin du Pezeshkianek, eta gogoratu du Iranek nazioartearen azterketa jaso duen bezala, Israelek ez duela inoiz bere ahalmen nuklearra berrikusteko aukerarik eman.
Horren ildotik, azpimarratu du Israel ez dela arma nuklearrak ugaritzearen aurkako itunen kide, eta "bere bizitza lotsagarrian” ez duela ikuskapen bat ere baimendu, eta, hala ere, “beharrezko baliabide guztiekin eskualdeko edozein hiriburu nahi bezala bonbardatzea saritzen zaie".
"Arma nuklearra Israelen dago, baina inspektoreak Iranen daude. Israel hiltzen ari da, baina Iran da zigorrak pairatzen dituena", salatu du Pezeshkianek, eta energia nuklearra “aurrera egiteko” soilik bilatzen dutela azpimarratu du, “ez gizarteak mehatxatzeko ".
"Guretzat teknologia nuklear baketsua berezko aurrerabidearen parte da. Gure pazienteentzat tratamendua da, nekazaritzarentzat elikagaien segurtasuna, industriarentzat aurrerapena", esan du.
"Iranek ez du onartzen energia nuklearra gutxi batzuen esku egotea. Ez dugu burua jaitsiko eta dagokigun eskubidea emango. Arma nuklearrei ezetz esaten diegu, baina baita teknologia nuklearrari mugak jartzeari ere", adierazi du.
Azkenik, Pezeshkianek nazioen arteko lankidetza eta eskubide-berdintasuna eskatu ditu, eta Ekialde Hurbileko herrialdeei ohartarazi die horietako inor ez dela gai eskualdean egonkortasuna lortzeko. "Helburu batzuek pribilegiatu batzuei bakarrik mesede egiten dietenean, mundua askoz arriskutsuagoa da guztiontzat", esan du.