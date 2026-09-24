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Ordezkari ugarik NBEren batzarra utzi dute Netanyahuren hitzaldia hastean
Hainbat herrialdetako ordezkariek aretotik alde egin dute Israelgo lehen ministroa hitz egitera zihoanean. Honek "koldartzat" jo ditu. Netanyahuk Gazako genozidioa ukatu du, "Israelek zibilak babesteko neurriak hartu" dituela esanez. Bestetik, Zohram Mamdani New Yorkeko alkateari ohartarazi dio ezingo duela isildu, Netanyahu atxilotzeko saiakeren aurrean.
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