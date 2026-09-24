NBE

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ordezkari ugarik NBEren batzarra utzi dute Netanyahuren hitzaldia hastean

Iragarkia
18:00 - 20:00
Herrialdeetako ordezkariek NBEko batzarra utzi dute.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Hainbat herrialdetako ordezkariek aretotik alde egin dute Israelgo lehen ministroa hitz egitera zihoanean. Honek "koldartzat" jo ditu. Netanyahuk Gazako genozidioa ukatu du, "Israelek zibilak babesteko neurriak hartu" dituela esanez. Bestetik, Zohram Mamdani New Yorkeko alkateari ohartarazi dio ezingo duela isildu, Netanyahu atxilotzeko saiakeren aurrean.

Nbe Nazio Batuen Erakundea Benjamin Netanyahu Israel New York Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X