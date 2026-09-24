La asamblea de la ONU se vacía durante el discurso de Netanyahu

Representantes de numerosos países han abandonado la sala cuando se disponía a hablar el primer ministro israelí, que ha calificado a todos ellos de "cobardes". A lo largo de su intervención, Netanyahu ha negado el genocidio en Gaza, afirmando que Israel ha tomado medidas para proteger a los civiles" y ha advertido a Zohram Mamdani, alcalde de Nueva York, que no le podrá silenciar, ante los intentos de éste de arrestar a Netanyahu.