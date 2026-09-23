Delcy Rodríguez califica de histórica su reunión con Trump y le agradece su "respaldo"

Rodríguez ha agregado que temas como cooperación en áreas estratégicas como energía, minería y seguridad, han sido el centro de la conversación durante el encuentro, celebrado en el hotel Lotte New York Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a líderes extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU.



Además de ambos mandatarios, participaron el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete Stephen Miller.



El encuentro se ha celebrado a puerta cerrada y sin acceso de la prensa, a diferencia de otras reuniones mantenidas por Trump en Nueva York, como la que sostuvo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



Rodríguez ha destacado que la "nueva etapa" de las relaciones bilaterales entre Caracas y Washington debe encauzarse a través del diálogo.



También ha agradecido a Trump por el apoyo de la Casa Blanca durante la emergencia de los terremotos del pasado 24 de junio.



La cita se ha producido poco después del controvertido acuerdo por el que Venezuela cedió a Estados Unidos parte de sus reservas petroleras y a escasos kilómetros de la prisión neoyorquina donde Nicolás Maduro permanece recluido, acusado de narcotráfico.



Se trata del primer encuentro entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Nicolás Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.