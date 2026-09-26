El exmilitar Loïk Le Priol ha sido condenado por el Tribunal de lo Penal de París a 26 años de cárcel por haber asesinado a balazos Federico Martín Aranburu, exjugador de rugby del Biarritz Olimpique. Romain Bouvier, el segundo acusado, ha sido condenado a 19 años de cárcel por tentativa de asesinato. Aranburu fue tiroteado en París, en 2022, en plena calle por los dos ultraderechistas. El tiroteo ocurrió a las puertas de un conocido bar de la capital francesa.

Tras casi 11 horas de deliberaciones y ante la presencia de familiares de Aramburu y de Le Priol, el presidente del Tribunal, Franck Zientara, ha pronunciado el veredicto decidido por un jurado popular. Se trata de penas solo un año inferiores a lo solicitado por la Fiscalía, ante las que cabe recurso.

La sentencia no da por buena la premeditación que pedía la acusación. Ni tampoco la defensa propia que argüían los acusados.

Los otros dos acusados, Lyson Rochemir, la que era novia de Le Priol cuando se produjo el asesinato, y Anthony Sorrentino han sido condenados ambos a tres años de cárcel, pero exentos de cumplimiento, a no ser que reincidan.

En el juicio, que ha durado tres semanas, los acusados han pedido perdón repetidamente y han mostrado su arrepentimiento. Los dos condenados eran militantes de extrema derecha, tenían prohibido llevar armas e incluso verse entre sí por otra sentencia anterior.



