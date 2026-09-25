El colectivo Derecho a Techo deja de utilizar el nombre Negu Gorriak

El colectivo hasta ahora denominado Negu Gorriak / Derecho a Techo ha anunciado este viernes que, en adelante, pasará a llamarse exclusivamente Derecho a Techo, según han informado en un comunicado en el que han denunciado, además, que se ha producido una "confusión deliberada" de su nombre con la banda de los años 90 y les han criminalizado en su iniciativa llevada a cabo en Ceuta.

La organización navarra llevaba días denunciando amenazas de muerte, tras anunciar que algunos de sus miembros iban a desplazarse desde Pamplona a Ceuta para colaborar con organizaciones que trabajan con personas migrantes. El pasado domingo, la Policía detuvo a un joven después de que varios manifestantes acosaran y lanzaran objetos contra el vehículo de una diputada ceutí al creer que en él se protegían miembros de este colectivo.

En el comunicado publicado este viernes, Derecho a Techo ha explicado que, a raíz de esta iniciativa, grupos de extrema derecha y un sector de los medios de comunicación les han "criminalizado". El colectivo asegura que sus integrantes han recibido amenazas de muerte "reiteradamente" y atribuye a esta criminalización la agresión ocurrida el pasado domingo.

La organización considera además que se produjo una "confusión deliberada" entre el nombre en euskera que utilizaba el colectivo y el de la banda musical Negu Gorriak, activa en los años noventa. "Dadas las circunstancias, y a petición de los antiguos integrantes del grupo", la organización ha comunicado que desde este viernes pasa a denominarse "exclusivamente Derecho a Techo".

El colectivo se constituyó hace tres inviernos para responder a la "emergencia habitacional" en Iruña/Pamplona y desde entonces ha organizado comedores sociales, acompañamientos para realizar trámites administrativos y protestas contra desalojos. También ha ofrecido durante los meses de invierno alternativas habitacionales a trabajadores migrantes en situación de calle en diferentes locales de la capital navarra y en los pueblos de Lakabe y Uli.

En su comunicado, Derecho a Techo ha agradecido las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días y ha asegurado que continuará con su actividad solidaria en Ceuta.