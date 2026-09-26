BIZKAIA
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Kontrolatu dute Gueñesen piztutako baso sutea

Sua 14:00ak aldera piztu da Elubarri auzoan. Suhiltzaileak bertan daude, sua itzaltzeko lanetan. 

Azken eguneratzea

Baso sutea piztu da gaur Gueñesen (Bizkaia), Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. Iturrion arabera, suhiltzaileek lortu dute garrak mendean hartzea. 

Larrialdi zerbitzuek 14:00ak aldera izan dute gertakariaren berri. Elubarri auzoan piztu da sua.

Abisua jasota, suhiltzaileak bertaratu dira, eta hura itzaltzeko lanetan ari dira. 

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