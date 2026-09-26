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Epaimahaikide israeldar baten presentzia salatzeko manifestazioa Zinemaldian, BDZk deituta

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Israelentzako Boikota, Desinbertsioak eta Zigorrak ekimenak deituta, manifestazioa izan da itxiera galaren atarian Zuzendari Berriak saileko epaimahaian Dana Blankstein israeldarra egon dela salatzeko. Zinemagilea ez dutela partikular bezala gonbidatu gaitzetsu dute manifestariek, Gobernuak sortu eta finantzatutako zine eskola bateko zuzendari gisa baizik.

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