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BDZ protesta antes de la gala de clausura por la presencia de un jurado israelí
Convocada por la iniciativa Boicot, Desinversiones y Sanciones para Israel, cientos de personas han denunciado la presencia de la israelí Dana Blankstein en el jurado de la secciónde Nuevos Directores. Los manifestantes han denunciado que el cineasta no ha sido invitado como particular, sino como director de una escuela de cine creada y financiada por el Gobierno israelí.
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