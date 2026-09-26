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Recibidas en tan solo tres meses más de 20 500 solicitudes de ayuda a familias con hijos e hijas de 0 a 4 años

La medida, que entró en vigor en julio, contempla una prestación de 200 euros mensuales por cada niña o niño hasta los 4 años.
GRAFCAV8215. PAMPLONA, 01/01/2026.- Una niña que se llamará Salomé, en honor a su abuela en Guinea Ecuatorial, ha sido la primera persona que ha nacido en 2026 en los hospitales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O). El nacimiento se ha producido a las 02:23 horas en el Área Materno Infantil del Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Tanto la niña como la madre se encuentran en buen estado tras el parto, señalan desde el Gobierno foral, para explicar que Salomé es hija de Jesús Bindang e Isabel Nchama Ncogo. EFE/ Villar López

Un bebé recién nacido. Foto de archivo: EFE

EITB

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En tan solo tres meses, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha recibido 20 548 solicitudes de ayuda para familias con hijos e hijas de 0 a 4 años. El decreto ampliado de las ayudas económicas entró en vigor el 1 de julio, y extendió un año más, hasta los 4, la prestación de 200 euros mensuales. Además, se incluyeron ayudas para familias numerosas con niñas y niños de 4 a 7 años, familias monoparentales y familias con alguna hija o hijo con discapacidad. 

Según detalla el departamento de dirige Nerea Melgosa en una nota, del total de solicitudes recibidas, 15 568 ya han sido validadas y 4980 han de ser incorporadas al aplicativo de gestión. La mayoría de las solicitudes aceptadas, 10 226, corresponden a la ampliación de la prestación. 

En cuanto al resto de ayudas, hasta la fecha se han recibido 591 solicitudes de familias numerosas, 414 de familias monoparentales y 83 de familias con alguna hija o hijo con discapacidad.

“El número de solicitudes sigue creciendo, la ampliación de las ayudas está teniendo una gran acogida por parte de las familias y esto demuestra el acompañamiento y el compromiso que desde este gobierno se tiene con ellas. Son el eje fundamental de este país y la base de nuestro futuro” ha destacado la consejera Nerea Melgosa. 

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