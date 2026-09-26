Recibidas en tan solo tres meses más de 20 500 solicitudes de ayuda a familias con hijos e hijas de 0 a 4 años

En tan solo tres meses, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco ha recibido 20 548 solicitudes de ayuda para familias con hijos e hijas de 0 a 4 años. El decreto ampliado de las ayudas económicas entró en vigor el 1 de julio, y extendió un año más, hasta los 4, la prestación de 200 euros mensuales. Además, se incluyeron ayudas para familias numerosas con niñas y niños de 4 a 7 años, familias monoparentales y familias con alguna hija o hijo con discapacidad.

Según detalla el departamento de dirige Nerea Melgosa en una nota, del total de solicitudes recibidas, 15 568 ya han sido validadas y 4980 han de ser incorporadas al aplicativo de gestión. La mayoría de las solicitudes aceptadas, 10 226, corresponden a la ampliación de la prestación.

En cuanto al resto de ayudas, hasta la fecha se han recibido 591 solicitudes de familias numerosas, 414 de familias monoparentales y 83 de familias con alguna hija o hijo con discapacidad.

“El número de solicitudes sigue creciendo, la ampliación de las ayudas está teniendo una gran acogida por parte de las familias y esto demuestra el acompañamiento y el compromiso que desde este gobierno se tiene con ellas. Son el eje fundamental de este país y la base de nuestro futuro” ha destacado la consejera Nerea Melgosa.