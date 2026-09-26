Refuerzan las medidas de protección en torno al pesquero incendiado en Orio

Las administraciones competentes mantendrán y reforzarán las medidas de protección establecidas en relación con el pesquero incendiado el jueves frente a la localidad de Orio (Gipuzkoa). Este sábado ha llegado un material de protección más adecuado, por lo que se procederá a colocarlo. Entretanto, se mantiene la recomendación de no bañarse en la playa ni en la ría.

Según ha informado el Ayuntamiento de Orio a través de una nota, se sigue realizando un "seguimiento exhaustivo" de la situación del pesquero "Gure Gaskuña" de Ondarroa y se ha decidido "reforzar las medidas de protección para preservar el entorno y evitar posibles vertidos". Según detalla el consistorio, es posible que durante el día de hoy se eliminen algunos elementos de protección existentes y se sustituyan por otros nuevos. "Este cambio no se debe a un empeoramiento de la situación, sino a que se ha tardado en llegar el material necesario", precisa.

A partir del lunes está previsto que comiencen los trabajos de reflotamiento del buque, para los que "se están preparando los trabajos necesarios en la zona".

El Gobierno Vasco mantiene activada la fase de alerta del Plan Itsasertza, el Plan Especial de Emergencias de Euskadi ante la Contaminación de la Ribera del Mar, ya que el pesquero incendiado se inclinó durante las labores de extinción y se encuentra semihundido. Las labores de reflotación son delicadas, ya que en sus depósitos permanecen 70 000 y 80000 litros de gasóleo. De momento, no se han detectado vertidos.