Miles de personas marchan por el centro de Madrid y piden medidas inmediatas contra los desahucios

Miles de personas han salido a la calle este sábado en Madrid en una nueva manifestación contra los desahucios y contra el último caso ocurrido con Maricarmen Abascal, la mujer con discapacidad de 87 años que fue desahuciada de su casa por un fondo buitre. Bajo el lema "Ni una Maricarmen más", la organización ha presionado al Gobierno español para que apruebe de forma inmediata, este mismo martes, el denominado 'real decreto Maricarmen', y han advertido de que, en caso contrario, el ejecutivo "no tiene ningún sentido".

La marcha, convocada por el sindicato de Inquilinas de Madrid, ha partido a las 18:30 horas de la Puerta del Sol, donde está la sede de la Comunidad de Madrid, se ha desplazado a Cibeles, donde está el Ayuntamiento, y posteriormente, hasta la Carrera de San Jerónimo, donde se ubica el Congreso de los Diputados. Desde el sindicato se culpa a estos dos ejecutivos de lo ocurrido con Maricarmen, que continúa ingresada en el hospital. La movilización se enmarca en las protestas organizadas en 40 ciudades de todo el Estado.

Durante el recorrido por el centro de la capital española, las personas asistentes han portado pancartas en las que se podían leer proclamas dirigidas a la gestión de la vivienda como "Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general", "Madrid será la tumba del rentismo" o "Fondos buitre expropiación".