Miles de personas marchan por el centro de Madrid y piden medidas inmediatas contra los desahucios
Miles de personas han salido a la calle este sábado en Madrid en una nueva manifestación contra los desahucios y contra el último caso ocurrido con Maricarmen Abascal, la mujer con discapacidad de 87 años que fue desahuciada de su casa por un fondo buitre. Bajo el lema "Ni una Maricarmen más", la organización ha presionado al Gobierno español para que apruebe de forma inmediata, este mismo martes, el denominado 'real decreto Maricarmen', y han advertido de que, en caso contrario, el ejecutivo "no tiene ningún sentido".
La marcha, convocada por el sindicato de Inquilinas de Madrid, ha partido a las 18:30 horas de la Puerta del Sol, donde está la sede de la Comunidad de Madrid, se ha desplazado a Cibeles, donde está el Ayuntamiento, y posteriormente, hasta la Carrera de San Jerónimo, donde se ubica el Congreso de los Diputados. Desde el sindicato se culpa a estos dos ejecutivos de lo ocurrido con Maricarmen, que continúa ingresada en el hospital. La movilización se enmarca en las protestas organizadas en 40 ciudades de todo el Estado.
Durante el recorrido por el centro de la capital española, las personas asistentes han portado pancartas en las que se podían leer proclamas dirigidas a la gestión de la vivienda como "Hace falta ya una huelga de alquileres, hace falta ya una huelga general", "Madrid será la tumba del rentismo" o "Fondos buitre expropiación".
Previo a la manifestación, la octogenaria Maricarmen ha vuelto a pedir a la ciudadanía que siga luchando por el derecho a la vivienda y que se sumara a la protesta. En un vídeo compartido por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, la anciana ha dicho que "si todas nos unimos podemos conseguir los contratos indefinidos, podemos conseguir lo que nos proponemos. Eso es lo que espero de vosotros, muchas gracias".
"Punto de inflexión"
La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha asegurado que el caso Maricarmen ha supuesto un "punto de no retorno" en la lucha por la vivienda en el Estado español y ha exigido al Gobierno la aprobación inmediata este martes del decreto. "Si la norma no sale adelante, el Ejecutivo no tiene ningún sentido y debería plantearse su continuidad", ha advertido.
""En este país estamos gobernados por los buitres (...) Ya no aceptamos vivir bajo estas leyes rentistas que ponen la vida por debajo del lucro de unos pocos", ha aseverado la portavoz.
Durante su intervención, la representante sindical ha dirigido sus críticas tanto a la administración autonómica como a la estatal. Según el sindicato, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha convertido la Comunidad de Madrid en un "paraíso de la especulación", recriminándole el gasto de fondos públicos en "áticos de lujo". Asimismo, ha acusado de inacción al Gobierno central y le ha reprochado haber utilizado "el dolor de Maricarmen en su campaña partidista contra el PP".
Para avanzar hacia un modelo que "elimine la especulación", la organización ha presentado a los grupos parlamentarios el 'real decreto Maricarmen', cuyo texto articulado exige cuatro medidas fundamentales: la implantación de contratos indefinidos mediante la renovación automática, la congelación del precio de los alquileres, el fin del "fraude" en los contratos de temporada y por habitaciones, y una moratoria efectiva que impida los desahucios sin alternativa habitacional.