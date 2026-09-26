Osakidetza atenderá desde octubre los abortos voluntarios de menos de 10 semanas

Osakidetza asumirá a partir de octubre los abortos voluntarios de menos de 10 semanas, según ha informado hoy el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. Se trata de un proyecto piloto para realizar las interrupciones del embarazo en la red pública. Entre octubre y diciembre, dichos abortos se efectuarán en cinco OSIs (Organización Sanitaria Integrada), aunque el objetivo es que a lo largo de 2027 se extiendan a todo el sistema sanitario público.

Este sábado se celebra en todo el mundo el Día de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, y el ejecutivo ha aprovechado la efeméride para realizar el anuncio. Osakidetza ya asumía directamente las interrupciones de embarazo por causas médicas de mayor complejidad hasta la semana 22, pero los abortos a petición de la mujer en las primeras 14 semanas eran derivados en su mayor parte a clínicas privadas con financiación pública. El objetivo del proyecto es derivar cada vez menos interrupciones a esos centros privados.

El pilotaje comenzará de octubre a diciembre en cinco OSIs y, posteriormente, está previsto su despliegue a toda la red de Osakidetza a lo largo de 2027.

En el nuevo modelo, la matrona de Atención Primaria será la profesional de referencia, de forma que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo deberán solicitar una cita preferente con su matrona, quien les proporcionará información personalizada.

Osakidetza ha destacado la importancia de seguir reforzando las políticas de educación sexual y de uso de métodos anticonceptivos eficaces en este tema, ya que, según datos de 2024, más del 60 % de las mujeres que solicitaron un aborto no utilizaban métodos anticonceptivos y en un tercio de los procedimientos, se trató de interrupciones de repetición.