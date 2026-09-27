Gipuzkoa
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Ur edangarria hornitzeko zisterna-kamioa gaur goizean iritsi da Arrasatera

Iragarkia
Zisterna Arrasate
18:00 - 20:00
Ur-zisterna Arrasaten. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Bihar ere bertan izango da, bizilagunek ur botilak bete ditzaten. Izan ere, iturriko ura edan ezinik jarraituko dute gutxienez asteartera arte. Hodiak garbitu dituzte dagoeneko, baina uraren kalitatea bermatzeko 72 orduko epea ezarri du Osasun Sailak, analisien emaitzak izan arte.

Arrasate Gipuzkoa Gizartea

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