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Un camión cisterna abastece con agua potable a los vecinos de Arrasate

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Zisterna Arrasate
18:00 - 20:00
Cisterna de agua en Arrasate. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Ur edangarria hornitzeko zisterna-kamioa gaur goizean iritsi da Arrasatera

Última actualización

Este camión abasterá a los vecinos hoy y también mañana. Se espera que una vez limpiado el barro de la red de suministro, los vecinos de Arrasate puedan volver a beber agua del grifo el martes.

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