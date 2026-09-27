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Un camión cisterna abastece con agua potable a los vecinos de Arrasate
Euskaraz irakurri: Ur edangarria hornitzeko zisterna-kamioa gaur goizean iritsi da Arrasatera
Este camión abasterá a los vecinos hoy y también mañana. Se espera que una vez limpiado el barro de la red de suministro, los vecinos de Arrasate puedan volver a beber agua del grifo el martes.
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