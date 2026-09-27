El PNV ha celebrado este domingo la 50 ª edición del Alderdi Eguna, y lo ha hecho con la vista puesta en el próximo ciclo electoral, con las elecciones generales y municipales y forales de 2027. El presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB), Aitor Esteban, ha destacado la importancia de ambas citas, pero ha incidido en que, más allá de quién gane los comicios, “está en juego qué modelo de Euskadi ponemos en marcha para las próximas generaciones”.

Bajo el lema “Alderdia bizi” y ante la presencia de lehendakari Imanol Pradales, burukides y EGIkides, además de cargos públicos del PNV, Esteban ha subrayado que los jeltzales tienen “claro” su modelo, el de “seguir construyendo Euskadi”. En ese sentido, ha anunciado que los procesos internos para la elección de candidaturas —queda por resolver quiénes liderarán las listas por Álava y Vitoria-Gasteiz— comenzarán el 19 de octubre.

Para el dirigente jeltzale, las próximas citas electorales constituyen un “único ciclo, una única decisión de país: quién queremos que defienda Euskadi fuera y quién queremos que la siga haciendo avanzar desde dentro”.

En este sentido, ha denunciado que desde la lógica de Madrid “van a querer despistarnos unos y otros con el mantra de que solo hay dos alternativas: la derecha echada al monte o Sánchez. Claro que sabemos lo que es la ultraderecha…, y no nos gusta”, ha señalado. Además, ha avisado de que e Sánchez tendrá que “finiquitar” la legislatura española si no logra sacar adelante los presupuestos.

En Euskadi, ha criticado que el resto de formaciones va a intentar “dibujar una Euskadi en llamas, una Euskadi no real", y ha advertido de que se iniciará una “temporada de huelgas”.

Críticas a EH Bildu y socialistas

En este punto, se ha referido a la oferta de Otegi de “lograr acuerdos tácticos” y la ha contrastado con la negativa de la coalición soberanista a pactar en asuntos como la vivienda, la salud o las reformas fiscales. “‘Mucho lirili y poco lerele’”, ha ironizado. “Normal, así, que hablen de Táctica. Primero, sus cálculos y luego, si queda sitio, el País. Efectivamente, son mera táctica”, ha añadido.

También ha afeado a Otegi cuando habla de defender “el modelo ilustrado y civilizado”, y ha puntualizado que “la intolerancia y la imposición también han venido de la izquierda y que, frente a ello, el PNV “siempre” ha luchado contra el fascismo, “pero nunca utilizando sus métodos”.

Esteban también ha censurado la actitud del Partido Socialista ante el euskera. “Se está impulsando la idea de que el euskera es una especie de obstáculo, una carga innecesaria para nuestra sociedad y que es algo no prioritario”, ha dicho para añadir que “un vasco, una vasca, no puede considerar al euskera un estorbo”. En este sentido, ha reprobado el uso de la lengua vasca “como arma electoral”, y que Chivite solo dijera “egun on” en su discurso en el pleno de Política General.

Sobre el PP, Esteban ve a un "partido perdido en la trinchera y en el ruido", y le ha reprochado, junto con el PSOE, de estar "tensando cada día más la cuerda de la polarización" en torno a la crisis migratoria en Ceuta.