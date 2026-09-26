El Departamento de Seguridad condena las pintadas aparecidas en Basauri contra un ertzaina

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha condenado las pintadas aparecidas este sábado en Basauri (Bizkaia) contra un ertzaina.

Según denuncia el departamento en una nota, "estos señalamientos contra agentes de la Ertzaintza que trabajan por garantizar la seguridad de la ciudadanía recuerdan a tiempos pasados y atentan directamente contra los valores de la democracia y la convivencia".

La consejería que dirige Bingen Zupiria ha mostrado, asimismo, su "apoyo y solidaridad" al agente señalado así como a su entorno.

Durante este verano han aparecido pintadas contra la Ertzaintza en Vitoria-Gasteiz y Getxo.





