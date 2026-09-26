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De Andrés reivindica la "responsabilidad" del PP vasco ante el "declive" de PNV y PSOE
El presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, ha reivindicado la "responsabilidad" y el nuevo papel que debe desempeñar su partido ante el "declive" de las políticas del PNV y del PSOE, que a su juicio han resultado un "fracaso" en materia educativa y de vivienda.
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