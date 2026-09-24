Hualde espera un Debate del Estado de la Comunidad "constructivo" en clave de "balance de gestión"

El Parlamento de Navarra acoge hoy el Debate sobre el Estado de la Comunidad, el último debate de política general de la presente legislatura. Antes del inicio de la sesión, el presidente del Parlamento navarro, Unai Hualde, ha señalado en una entrevista concedida a Radio Euskadi que espera un debate "constructivo" con tintes de "balance de gestión".

Hualde ha recordado que normalmente los grupos parlamentarios han guardado "las formas mínimas" en los Debates sobre el Estado de la Comunidad, antes de pedir tanto a los socios de gobierno como a los grupos de la oposición que tengan "altura de miras" y se centren en los "problemas de la ciudadanía". A su juicio, hay que evitar las faltas de respeto e insultos, ya que "trasladan una imagen negativa y alejan a la ciudadanía del Parlamento y de la política".

Respecto a los grupos de la oposición, Hualde prevé que tanto UPN, PP y Vox vayan en bloque con un discurso crítico.

Por otra parte, ha remarcado que hay "sintonía" entre los socios de gobierno en la mayoría de las cuestiones, pero que cada uno tiene sus matices.