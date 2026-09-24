Sánchez acusa ante la ONU a los gobiernos "reaccionarios" de intentar desmantelar el orden multilateral

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha defendido ante la Asamblea General de la ONU los principios del orden multilateral y ha criticado las políticas de varios gobiernos que, según ha denunciado, cuestionan las reglas internacionales, recortan la financiación de organismos internacionales y atacan la defensa de la paz, la igualdad y la sostenibilidad.

Sánchez ha pronunciado su discurso sin mencionar directamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero ha dirigido buena parte de sus críticas a políticas impulsadas por su Administración y por otros gobiernos que ha calificado de "reaccionarios".

"Subo a esta tribuna con un solo objetivo, defender aquello que muchos están intentando destruir", ha afirmado al inicio de su intervención. El presidente del Gobierno español ha señalado que pretende reivindicar los principios que inspiraron la creación de Naciones Unidas y que, a su juicio, "varios gobiernos aquí presentes desprecian y pretenden desmantelar".