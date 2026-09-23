La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha reclamado formalmente al Ministerio de Juventud e Infancia más competencias en materia migratoria para afrontar una situación que ha calificado de “límite".

El Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa se reunieron este martes por la tarde con el Ministerio de Juventud e Infancia para analizar la situación de los menores migrantes que permanecen en Ceuta tras las llegadas registradas el pasado julio. Ha abogado por “sentarse y hablar entre todos” del asunto y ha vuelto a reivindicar competencias plenas para Euskadi en este ámbito.

La delegada del Gobierno español en Euskadi, Marisol Garmendia, por su parte, quién también ha valorado la reunión de ayer, ha señalado que confía en que las instituciones vascas acojan a los menores migrantes procedentes de Ceuta, del mismo modo que se hizo "en el caso de la guerra de Ucrania".

"El Gobierno de España valora muchísimo la política de acogida de Euskadi", ha subrayado Garmendia tras participar en el acto de entrega de las medallas al mérito de Protección Civil 2026 en Euskadi. La delegada confía en que, ante esta "situación de emergencia, Euskadi pueda responder como lo ha hecho siempre: desde la solidaridad y la acogida".