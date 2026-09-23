CRISIS MIGRATORIA
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El Gobierno Vasco avisa de que su sistema de menores está "muy tensionado" mientras Garmendia apela a acoger a los menores de Ceuta

La consejera Nerea Melgosa y la delegada del Gobierno han valorado el encuentro de ayer, martes, sobre los menores de Ceuta, en el que Euskadi reclamó a Madrid un plan estructural y competencias en migración.

(Foto de ARCHIVO) Varios militares dan apoyo a efectivos de la Policía Nacional en Ceuta, a 10 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ciudad acoge a miles de personas pendientes de retorno, entre ellas más de 1.300 menores, mientras las convocatorias difundidas en redes sociales hacen temer una nueva entrada masiva de migrantes. Gabriela Sardá Núñez / Europa Press 10 AGOSTO 2026;MIGRACIONES;MARRUECOS;INMIGRACIÓN;INMIGRANTES;FRONTERAS 10/8/2026
Foto de archivo de EFE. Menores en Ceuta
Euskaraz irakurri: Jaurlaritzak adierazi du adingabeen harrera zentroen sistema "tentsionatuta" dagoela; Garmendia Ceutako haurrak hartzearen alde dago

EITB

Última actualización

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha reclamado formalmente al Ministerio de Juventud e Infancia más competencias en materia migratoria para afrontar una situación que ha calificado de “límite". 

El Gobierno Vasco y las diputaciones forales de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa se reunieron este martes por la tarde con el Ministerio de Juventud e Infancia para analizar la situación de los menores migrantes que permanecen en Ceuta tras las llegadas registradas el pasado julio. Ha abogado por “sentarse y hablar entre todos” del asunto y ha vuelto a reivindicar competencias plenas para Euskadi en este ámbito.

La delegada del Gobierno español en Euskadi, Marisol Garmendia, por su parte, quién también ha valorado la reunión de ayer, ha señalado que confía en que las instituciones vascas acojan a los menores migrantes procedentes de Ceuta, del mismo modo que se hizo "en el caso de la guerra de Ucrania". 

"El Gobierno de España valora muchísimo la política de acogida de Euskadi", ha subrayado Garmendia tras participar en el acto de entrega de las medallas al mérito de Protección Civil 2026 en Euskadi. La delegada confía en que, ante esta "situación de emergencia, Euskadi pueda responder como lo ha hecho siempre: desde la solidaridad y la acogida". 

Migración Gobierno Vasco Política

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