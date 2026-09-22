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Esteban reprocha a Otegi hablar de acuerdos amplios, pero luego votar 'no'

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Aitor Esteban PNV
18:00 - 20:00
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en Radio Euskadi
Euskaraz irakurri: Akordio zabalak aipatu bai, baina gero ezezkoa bozkatzea aurpegiratu dio Estebanek Otegiri

EITB

Última actualización

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que quiere "redondear y rematar" el acuerdo de nuevo estatus antes de las elecciones generales, aunque no sabe si será así, y cree que no se puede excluir del texto el tema identitario.

EAJ-PNV Política

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