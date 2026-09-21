El juez Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez por los delitos de malversación y tráfico de influencias

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado auto de apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora, Cristina Álvarez, por el segundo.



Conforme a lo previsto, el magistrado envía a ambas a juicio antes de jubilarse esta semana y pone fin a una investigación que arrancó hace casi dos años y medio a raíz de una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias.

El juez no ha adoptado ninguna medida cautelar contra ellas, pero sí ordena averiguar "la capacidad económica" de Begoña Gómez a través del Punto Neutro Judicial para que remita las cinco últimas declaraciones de la renta en el marco de las posibles responsabilidades económicas que se le pudieran imponer.

También acuerda para ambas "la obligación" de permanecer "en todo momento" a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano al que ahora se remitirá la causa para que señale fecha de juicio, y al que deberán de comunicar cualquier cambio de "domicilio o paradero".

Primera reacción de la Moncloa: "Condenamos la decisión"

Poco después de conocer el auto, fuentes del Gobierno español han "condenado" la decisión del juez Peinado. Según Moncloa, "durante toda la instrucción ha quedado clara y demostrada su inocencia y estamos seguros de que así quedará también demostrado en el juicio". Subrayan que confían plenamente en que el jurado será "ecuánime e impartirá justicia".

Las fuentes denuncian que se trata de una "instrucción arbitraria e injusta" que solo responde a la "persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Además, consideran "intolerable" que se notifique la decisión coincidiendo con un viaje de Sánchez —está en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU—.

"Son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción", concluyen.